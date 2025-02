Anteprima24.it - SuperEnalotto: centrato un “5” da oltre 19mila euro nel casertano

Nel concorso di giovedì 20 febbraio, come riporta Agipronews, a Rocca d'Evandro, in provincia di Caserta, è stato centrato un "5" da 19.461,47 euro presso il Bar Holidays in via Campo dei Fiori, 43.