Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega e le Ducati dominano le prime due sessioni di prove libere a Phillip Island

Ha preso il via ufficialmente il Mondiale di2025. Nel cuore della notte italiana, infatti, sono andate in scena leduedidel Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio della nuova stagione del campionato dedicato alle moto derivate di serie.Nella prima sessione disullo splendido tracciato diil miglior tempo lo ha fissato) in 1:28.922 con 367 millesimi di margine su Andrea Iannone () e 593 su Alvaro Bautista (). Dominio della Casa di Borgo Panigale rafforzato dal quarto crono di Danilo Petrucci in 1:29.584 a 662 millesimi. Quinto lo svizzero Dominique Aegerter (Yamaha) a 817 millesimi, mentre inizia con un sesto posto il campione del mondo Toprak Razgatlioglu (BMW) a 857.Settimo tempo per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 915 millesimi, davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) ottavo a 927 millesimi, quindi nono Axel Bassani (Bimota) a 994, con Sam Lowes () che chiude la top10 a 1.