Oasport.it - Superbike, GP Australia 2025: orari Superpole e Gara-1 (22 febbraio), tv, streaming, differita TV8

Leggi su Oasport.it

Domani, sabato 22, seconda giornata del week end di Phillip Island, prima tappa del Mondialedi. Sul circuitono i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.Una pista impegnativa quella oceanica, tra tanti saliscendi e quasi sempre in piega, dovendo trovare grande velocità di percorrenza. La Ducati vorrà iniziare col piglio giusto e Niccolò Bulega, in evidenza nel primo giorno di prove libere, vorrà dar seguito alle ottime sensazioni del day-1. Vedremo come la concorrenza saprà rispondere, in considerazione anche della variabile meteo.