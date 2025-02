Ilrestodelcarlino.it - Summit per il commercio. Resta il nodo parcheggi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarà il primo, vero faccia a faccia con l’amministrazione sui problemi deldi Santarcangelo, da quando si è insediata la giunta di Filippo Sacchetti. Oggi (in biblioteca, dalle 14,30) l’assessore alle attività economiche Luca Paganelli incontrerà le associazioni e gli operatori per parlare delle criticità dele discutere di proposte e iniziative per il rilancio del settore. Un incontro molto sentito dai negozianti e dai titolari di bar e ristoranti. Perché se è vero che Santarcangelo, rispetto ad altre piazze, regge meglio, è altrettanto vero che i problemi non mancano. Il turnover delle attività si fa sentire, soprattutto per i negozi. Gli affittino elevati. E poi c’è la questione dei. Soprattutto se il Comune vorrà andare avanti con il progetto della pedonalizzazione di piazza Marini.