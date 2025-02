Lanazione.it - Summit con il prefetto sulla sicurezza. Riflettori su furti, truffe e spaccio. L’appello: "Segnalate e denunciate"

Era molto atteso e ieri mattina nella sala consiliare nel Museo degli Agostiniani a Fivizzano si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica, convocato daldi Massa-Carrara Guido Aprea. All’incontro oltre al sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti in rappresentanza anche dell’Unione Comuni Montana della Lunigiana, erano presenti il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il vicesindaco di Massa Andrea Cella e l’assessore Alice Rossetti, la vicesindaca di Carrara Roberta Crudeli e l’assessore Elena Guadagni, il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri e il sindaco di Licciana Renzo Martelloni. Per quanto riguarda i rappresentanti delle forze dell’ordine, oltre al Questore Santi Allegra, c’erano il colonnello provinciale dei carabinieri Alessandro Dominici e il colonnello provinciale della Guardia di Finanza Massimo Manucci.