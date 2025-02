Internews24.com - Sucic Inter, Cannavaro da aggiornamenti: «Si sta allenando, cercheremo di dargli qualche minuto»

di Redazioneda: «Si stadi» Le parole del tecnicoPetar, ultimo acquisto del calciomercato, è finalmente pronto a rientrare in campo. Dopo diversi mesi di stop a causa di un infortunio al piede, il futuro giocatore nerazzurro è vicino al ritorno con la maglia della Dinamo Zagabria. Con ogni probabilità, sarà già a disposizione per il big match di campionato contro la capolista Rijeka. A confermarlo è l’allenatore Fabio, che in conferenza stampa alla vigilia della sfida ha annunciato la possibile presenza del centrocampista.SU«Si stacon noi,di. Non gioca da molto tempo, sta andando alla grande, è impaziente di giocare, ma dobbiamo essere intelligenti, non spremerlo.