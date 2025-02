Ilrestodelcarlino.it - Subappalti irregolari per lavori nelle scuole, in tre ai domiciliari

Modena, 21 febbraio 2025 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti, emessa dal GIP del Tribunale di Modena, nei confronti di 3 indagati, gravemente indiziati dei delitti di trasferimento fraudolento di valori e subappalto illecito. Il provvedimento giunge al termine di un'attività d'indagine diretta da questa Procura della Repubblica e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena, nell'ambito di un procedimento penale che vede indagate complessivamente 7 persone e coinvolte 3 società operanti nel settore edile. Le investigazioni hanno avuto ad oggetto l'operatività di un imprenditore di origini campane, ma residente da tempo in provincia di Modena, con numerosi precedenti penali principalmente per reati tributari e contro il patrimonio nonché con continue frequentazioni e cointeressenze economiche con appartenenti alla criminalità organizzata di tipo camorristico, come evidenziato in più interdittive antimafia emesse dalle Prefetture di Bologna e Modena nei confronti di società a lui riconducibili.