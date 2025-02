Ilfattoquotidiano.it - Stuprò una 14enne in un McDonald’s di Verona: giovane calciatore condannato a 4 anni e 8 mesi

Il Tribunale dihaa 4e 8un uomo di origine nordafricana, residente in una provincia lombarda, con l’accusa di aver violentato una. La condanna, come riportano i quotidiani locali, è stata emessa dalla giudice Maria Cecilia Vitolla con rito abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo della pena.Il fatto risale all‘ottobre 2022. Lui, all’epoca 19enne, era un promettente giocatore di calcio di una squadra in Lombardia (ora milita nel Campionato di San Marino). La ragazzina lo aveva conosciuto sui social e assieme si erano recati aldi corso Porta Nuova, dove ilha abusato di lei aggredendola nel bagno. La difesa aveva sostenuto che l’allorasarebbe stata consenziente. Erano stati gli amici della ragazzina, vedendola molto turbata, a convincerla a chiamare i genitori e a far scattare la successiva denuncia alla Polizia.