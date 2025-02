Fanpage.it - Studenti italiani in gita trovano busta con migliaia di euro in strada e la restituiscono: “Esempio per tutti”

Protagonisti della storia alcunidi seconda e terza del Liceo Dal Piaz di Feltre, in provincia di Belluno, che erano in Grecia in vacanza studio. Davanti a un bancomat di Atene hanno trovato unapiena di soldi con la scritta 97milae hanno deciso di consegnarla alla polizia.