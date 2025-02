Romadailynews.it - Strikkiboy ti porta a Torbellamonsterz, il nuovo singolo è un tributo al quartiere

” è il titolo deldel rapper romano, in uscita venerdì 21 febbraio per Time 2 Rap. A meno di un anno dall’ultima pubblicazione “Non vali una lira”, l’MC simbolo delTor Bella Monaca torna con nuova musica e annuncia l’imminentealbum. Sulla produzione di Phatale,punta sulla tipica autoreferenzialità dei testi rap. Un inno che ricorda il suo percorso umano e artistico, appunti di un viaggio che ha intrapreso in giovane età e cheavanti con impegno e consapevolezza.Un beat ritmato dalla forte componente electro, fa da tappeto alle sue rime che vogliono ricordare a sé e agli altri il suo percorso nella scena rap. La soddisfazione di poter dire che oggi, questa scommessa, l’ha saputare avanti fuori dalle mode e oltre quel limite che solo apparentemente significava la vita di