Stress e ansia sul lavoro per il 73% degli italiani, uno su tre è andato in burnout

Una fotografia del mercato delin Italia restituisce l’immagine di un esercito di lavoratoriati, ansiosi o già scivolati nell’inferno del.A fare il punto è 8° Rapporto Censis sul welfare aziendale, realizzato in collaborazione con Eudaimon e con il contributo di Credem, Edison, Michelin e Ovs.L’importanza del benessere mentale sulSecondo il rapporto, il benessere sul posto diè una priorità per l’83,4% dei dipendentie il desiderio di un ambiente lavorativo sano e sostenibile è un desiderio trasversale che riguarda dirigenti (76,8%), impiegati (86,1%) e operai (79,5%).Nonostante negli ultimi decenni, fra i datori di, siano diventate di moda locuzioni come “ambiente disano” o “benessere del personale”, i dati raccolti rivelano una realtà allarmante: il 31,8% dei lavoratori ha sperimentato forme di, con sintomi di esaurimento, distacco e negatività nei confronti del proprio impiego.