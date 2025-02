Amica.it - Strategie per mantenere giovane il collo (ed evitare la gobba del bisonte)

È ISTINTO. Dicie pensi all’inconsapevole Igor di Frankenstein Junior (“quale?”). Dicie pensi agli esordi cinematografici di Kevin Costner (chi non lo ricorda ballare con i lupi e disquisire di “tatanka”?). Accosti i due sostantivi ed ecco servita l’ossessione di quanti, per cattiva abitudine, vivono a capo chino. O quasi. «È dettodelil rigonfiamento alla base delche “incurva” la parte alta del tronco», esordisce la facialist Antonìa Stefanaki. Principale responsabile, secondo l’esperta, è la postura: «Il problema ha origine prima che diventi visibile ed è legato principalmente alla posizione della testa. Se la si tiene in avanti, a lungo andare i flussi sanguigno e linfatico peggiorano, le vertebre si disallineano, si generano accumuli di liquidi, adipe e tossine».