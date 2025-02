Lanazione.it - Stragi naziste, altri 30 eredi delle vittime di Falzano per i risarcimenti

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Suiaglidella strage nazista di, nella zona di Cortona ( Arezzo), si va verso un secondo round giudiziario. Secondo quanto appreso in30 si sono rivolti a un legale, l'avvocato Tiberio Baroni, perché avvii una seconda causa civile dopo che nella precedente, primi 17avevano ottenuto una liquidazione di danni per 3,7 milioni.che formalmente sono a carico della Germania, ma che in realtà saranno pagati dal Fondo risarcimentoistituito presso il Ministero italiano dell'Economia. Ora, gliche non avevano partecipato a questa prima causa chiedono anche loro di essere risarciti. L'avvocato Baroni sta raccogliendo gli atti firmati dai nuovi ricorrenti, poi depositerà la comparsa al tribunale civile di Arezzo.