Ilrestodelcarlino.it - Strage, parti civili pronte a reagire: "Ribatteremo al ricorso di Bellini"

"A fronte delproposto dalla difesa di Paolo, ci impegneremo per controargomentare a ogni motivo dicon il consueto impegno, dedicando tutti i nostri sforzi per arrivare a un risultato positivo per i familiari delle vittime e gli enti pubblici territoriali costituiti parte civile". A dirlo, commentando ilin Cassazione depositato nei giorni scorsi dagli avvocati Antonio Capitella e Manfredo Fiormonti, difensori dell’ex esponente di Avanguardia nazionale condannato in primo e secondo grado all’ergastolo per concorso nelladel 2 agosto 1980 in stazione centrale, sono gli avvocati di parte civile Andrea Speranzoni, Alessandro Forti, Lisa Baravelli e Alessia Merluzzi. Nel loro, Capitella e Fiormonti hanno messo in fila 18 motivi per i quali, secondo loro, la Cassazione dovrebbe annullare la sentenza che ha confermato la condanna all’ergastolo del loro assistito, attualmente detenuto in carcere a Cagliari.