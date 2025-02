Ilgiorno.it - Strada Mortirolo. Il traguardo: sicurezza in vista

Ladelva messa ine, per stabilire tempi e modalità di intervento, il presidente della Provincia Davide Menegola ha proposto di istituire un protocollo di intesa fra le parti coinvolte. È questo, in sintesi, l’esito del tavolo di lavoro fortemente voluto dalla Comunità montana di Tirano, guidata da Giordana Caelli, proprio per parlare della salita del, quella mitica da Mazzo di Valtellina sulla quale sono state scritte pagine di storia del ciclismo, con il focus centrato sulla tematica della sua fruibilità, manutenzione e. Al tavolo si sono seduti insieme il presidente della Provincia di Sondrio, i presidenti della Cm di Tirano e dell’Alta Valle, i sindaci di Mazzo di Valtellina, di Tovo S. Agata, di Lovero, Vervio, Grosotto e Tirano, l’assessore allo sport del Comune di Bormio, i rappresentanti della società sportiva Us Bormiese, il direttore del Consorzio turistico Media Valtellina.