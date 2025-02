Ilgiorno.it - Strada chiusa. Parte il battello per i frontalieri

Leggi su Ilgiorno.it

A partire da questa mattina alle 6.20 e fino alla riapertura dellacantonale S102, sarà attivo un servizio navetta per i. L’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, insieme alle autorità svizzere, i Comuni elvetici e in collaborazione con la Navigazione Lago di Lugano, ha istituito unche collegherà Porto Ceresio con Morcote sulla sponda Svizzera fino a Capolago. Dall’altradel lago sarà un pullman a trasportare i lavoratori fino a Lugano. Per facilitare gli spostamenti, il parcheggio nei pressi dell’imbarcadero di Porto Ceresio sarà gratuito per la durata della chiusurale per iche usufruiranno del servizio via lago. "Ringrazio le autorità italiane e svizzere per la grande attenzione dimostrata - spiega il sindaco di Porto Ceresio, Marco Prestifilippo - Il parcheggio libero per iche prenderanno ildimostra la volontà concreta di agevolare chi lavora oltre confine".