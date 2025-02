Lanazione.it - Strada 429, i sindaci concordi: "E’ alta l’attenzione sul lotto 3"

Da un lato il sottopasso pedonale di Molin Nuovo, che collegherà i due tratti “divisi“ dalla 429. Dall’altro le barriere fonoassorbenti nei tratti in cui lasi avvicina all’abitato, come Brusciana, Sant’Andrea-Fontanella, Granaiolo. Sono le opere accessorie della SR429 che l’assessore regionale Stefano Baccelli aveva preannunciato mercoledì scorso a La Nazione, al termine del collegio di vigilanza al quale hanno preso parte anche il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì. E sono stati proprio i due primi cittadini a fornire ulteriori dettagli. "Il sottopasso va a incidere in un’area che sarà attraversata anche dal raddoppio ferroviario, migliorando i collegamenti interni – ha detto Mantellassi - mentre i pannelli riguardavano richieste che giungevano da tempo.