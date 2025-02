Ilrestodelcarlino.it - Stop metalmeccanici. Confermato lo sciopero, sit in a Campolungo:: "Basta salari da fame"

della provincia di Ascoli, stamani, incroceranno le braccia. Loindetto da Cgil Cisl e Uil ha lo scopo di porre in essere un’azione di protesta per il manato rinnovo del contratto di lavoro nazionale. Alessandro Pompei segretario Fiom Cgil di Ascoli ci ha detto: "Il Piceno sta vivendo un preoccupante processo di deindustrializzazione. Non è un caso quello che sta avvenendo a comunanza. L’arrivo di nuove attività produttive sul nostro territorio è vicino allo zero. È necessario da parte delle istituzioni una presa di coscienza e la volontà di porre in essere un’adeguata politica industriale che contempli anche un adeguato supporto alle imprese. Ad esempio la Zes facilita gli insediamenti aldilà del Tronto. Abbiamo bisogno di una svolta. In Abruzzo e in provincia di Ascoli esiste il distretto del carbonio più importante d’Italia.