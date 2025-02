Ilgiorno.it - Stop dalla Regione, alt alle motoseghe a Capralba: salvi 260 alberi

Leggi su Ilgiorno.it

(Cremona) – Non si tagliano più. Battaglia vinta da parte di chi ha posto il problema che poi è stato risolto. Resta la ricerca a chi ha dato il permesso e come mai sia stato concesso. Partiamo dal fondo. La, dopo aver saputo di quanto stava per succedere, ha scritto al sindaco diDamiano Cattaneo che il taglio di ben 260 piante che vivono da oltre 50 anni lungo le sponde della roggia Rino nel suo transito in territorio del paese, non si doveva fare “.si rileva che l’entità del taglio (di 260 piante, ndr) appare incompatibile con le tutele definite dall’art.16.7 della Normativa del Ptcp, recepita anche dal piano territoriale del governo del comune di”. Piante salve, quindi, con buona pace del regolatore delle acque Alessandro Moro che era riuscito a ottenere il permesso di abbatterle.