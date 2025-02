Lanazione.it - Stop concorrenza sleale, blitz degli agricoltori di Coldiretti Lucca al porto di Civitavecchia

, 21 febbraio 2025 – Unaldiper denunciare l’invasione di materie prime agricole e prodotti agroalimentari stranieri. Un’azione eclatante quella che ha coinvolto 2mila, centinaia dalla Toscana (tra cui moltissimi della lucchesia), per alzare i riflettori sulle importazioni di prodotti da paesi terzi di bassa qualità e a prezzi stracciati che non rispettano gli stessi requisiti sanitari, ambientali e sociali a cui devono sottostare glitoscani e italiani. Un vero e proprio “assalto” pacifico per sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di alzare il livello di tutele a difesa del redditoe la salute dei consumatori contro il rischio frodi. E chiedere, insieme a più controlli, l’abolizione del codice doganale che consente, con una minima lavorazione in Italia, ad una materia prima agricola straniera di diventare Made in Italy, e non è più tollerabile, l’applicazione del principio di reciprocità ed un’etichetta di origine europea.