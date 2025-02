Quotidiano.net - Stile Manzoni 24. Il lusso quotidiano ha un’anima green

di Egidio ScalaPelli morbidissime, caldi montoni, pellicce certificate Furmark®, cappotti dalle nuove proporzioni, piumini leggerissimi. Tutto all’insegna dell’eccellenza che unisce la tradizione del Made in Italy, la ricerca estetica e le competenze artigianali con i valori della sostenibilità e dell’innovazione. Da domenica a martedì a Milano torna ’TheOneMilano by Micam’, la fiera dove trovare il meglio dell’outwear e24 – marchio riconosciuto nel mondo per le sue collezioni di capi spalla che rappresentano un’autentica espressione died eleganza italiana – è presente in fiera per presentare al pubblico internazionale le sue collezioni donna e uomo autunno inverno 25-26. Il concept del brand è wearable chic, capi nobili nella composizione e nella manifattura, esclusivamente Made In Italy, ma sobri e ’old money’ nel look.