Lettera43.it - Steve Bannon e il saluto fascista, Schlein chiede a Meloni di dissociarsi dal Cpac

Leggi su Lettera43.it

, ex stratega di Donald Trump, è tornato a far parlare di sé a causa di un apparentedurante il suo intervento alla Conservative Political Action Conference (), la kermesse internazionale delle destre in corso in Maryland. Il gesto ha subito scatenato reazioni politiche, tra cui quella di Jordan Bardella, presidente del partito di destra estrema francese Rassemblement national, che ha deciso di annullare la sua partecipazione all’evento. «Uno dei relatori ha fatto un gesto che rimanda all’ideologia nazista», ha dichiarato Bardella, spiegando di aver preso la decisione di ritirarsi immediatamente. Anche in Italia, le opposizioni incalzano la premier Giorgiaa disdire la sua partecipazione alla, prevista per sabato pomeriggio in video-collegamento.