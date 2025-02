Lettera43.it - Steve Bannon come Elon Musk: il saluto romano alla convention delle destre

, ex stratega di Donald Trump ‘architetto’ del primo approdo del tycoonCasa Bianca, è tornato a far parlare di sé a causa di un apparentedurante il suo interventoConservative Political Action Conference (Cpac), la kermesse internazionalein corso in Maryland. Dopo aver esortato i presenti a «combattere» (rilanciando il «fight fight fight» trumpiano),ha alzato il braccio teso, anche se in modo più rapido rispetto aall’Inauguration Day (e senza battersi prima il petto).does a NAZI salute at the end of his CPAC speech. Someone try and convince me that he didn’t. pic.twitter.com/A2yo4djJzU— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 21, 2025invoca un terzo mandato per Trump: «Leaderlui arrivano solo due volte nella storia», un tempo stretto collaboratore di Trump, è poi caduto in disgrazia e ha dovuto affrontare diverse traversie giudiziarie.