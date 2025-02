Steve Bannon accusato di aver fatto il saluto nazista. La probabile strategia dell'ex consigliere di Trump

Leggi su Open.online

Concludendo il suo discorso, tenuto giovedì 20 febbraio 2025 durante l’incontro annuale dei conservatori (CPAC), il noto propagandistaha sostenuto l’idea di una presidenza a vita per Donald, terminando il discorso scandendo le parole «combattere, combattere, combattere» per poi alzare il braccio destro con il palmo rivolto verso il basso. Tanto è bastato per esserediun. Pur essendo noto per essere un sostenitore dell’estrema destra, la scena sembra più una provocazione, considerando che poco prima aveva citato le parole dette da Donalddopo l’attentato subito durante un comizio in Pennsylvania («fight, fight, fight»), per poi attirare l’attenzione sfruttando le polemiche contro Elon Musk,a sua volta diun presuntodurante l’insediamento del Presidente americano.