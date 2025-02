Oasport.it - Startlist staffetta maschile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, il quartetto dell’Italia

Domani, sabato 22 febbraio, andrà in scena alle ore 15.05 la4×7.5km, valida per idi. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera), la giornata sarà all’insegna delle prove a squadre, dal momento che a precedere l’agire dei quartetti degli uomini ci saranno le donne a darsi battaglia per la conquista del podio iridato.L’Italia spera di essere da corsa per le medaglie. Un campionato che, per il momento, ha visto solo Tommaso Giacomel salire sul podio, ovvero nella 20 km Individuale. Il 25enne trentino è in grande condizione e vorrà trascinare i suoi compagni verso un risultato di altissimo livello. Chiaramente bisognerà fare i conti con le compagini rivali.Francia e Norvegia sono le due formazioni maggiormente attrezzate per centrare il bersaglio grosso.