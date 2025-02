Oasport.it - Startlist staffetta femminile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, il quartetto dell’Italia

Domani, sabato 22 febbraio, andrà in scena alle ore 12.05 la4x6km, valida per idi. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera), la giornata sarà all’insegna delle prove a squadre, dal momento che a seguire questa gara ci saranno i quartetti degli uomini a lottare per l’ambita top-3 iridata (ore 15.05).La truppa italiana sarà guidata da Dorothea Wierer, che però in questi campionati ha dovuto fare i conti con problemi di salute che l’hanno costretta a saltare gare in cui avrebbe potuto fare particolarmente bene, ovvero l’inseguimento e la 15 km Individuale. La forma dell’altoatesina non è scintillante, ma sicuramente darà tutto quello che ha per la squadra.Un team che potrà contare anche su una Michela Carrara che questo tracciato ha saputo far vedere cose eccellenti, come le due top-10 nella Sprint e nella Pursuit certificano.