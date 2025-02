Oasport.it - Startlist discesa Crans Montana 2025: orario, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi su Oasport.it

Sabato 22 febbraio a(Svizzera) proseguirà la tappa maschile della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino: inlalibera, che scatterà alle ore 10.00. Saranno al cancelletto di partenza 54 atleti in rappresentanza di 14 Paesi.Tra di essi vi saranno ben 8al via: Florian Schieder col 2, Dominik Paris col 10, Mattia Casse col 18, Christof Innerhofer col 25, Nicolò Molteni col 37, Giovanni Franzoni col 41, Benjamin Jacques Alliod col 45, Matteo Franzoso col 53.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer la gara della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.