Star Wars | New Jedi Order Steven Knight riflette sul suo lavoro sul sequel

Leggi su Cinefilos.it

: Newsul suosul, che a un certo punto è stato incaricato di scrivere il film didedicato a Rey (Daisy Ridley) che forma un nuovo Ordineora sul periodo in cui ha lavorato al progetto. In un’intervista con The Telegraph,ha raccontato la sua esperienza diall’interno dell’enorme franchise hollywoodiano e il suo tentativo di distinguersi in quello che ha definito “il sistema”. È interessante notare che, sebbeneabbia lasciato il film senza titolo (ad ora noto come: New) mesi fa, si aspetta che Lucasfilm mantenga alcuni dei concetti della sua sceneggiatura nel prodotto finale.“C’è un sistema, e quando ti ci impegni, sai di cosa si tratta”, ha detto