Star Wars: Lo sceneggiatore riflette sull'addio al sequel di Rey (ma useranno la sua storia?)

Steven Knight, che a un certo punto è stato incaricato di scrivere il film disu Rey che forma un nuovo Ordine Jedi,sul periodo in cui ha lavorato al progetto. In un’intervista con The Telegraph, Knight ha raccontato la sua esperienza di lavoro all’interno di un enorme franchise hollywoodiano e il suo tentativo di distinguersi in quello che ha definito “il sistema”. È interessante notare che, sebbene Knight abbia lasciato il film senza titolo mesi fa, si aspetta che Lucasfilm mantenga alcuni dei concetti della sua sceneggiatura nel prodotto finale.C’è un sistema e quando lo si utilizza si sa qual è. Fai la tua parte, consegni la tua o le tue bozze, come ho fatto io, e poi il sistema va avanti. Mi aspetto che una parte consistente di ciò che ho fatto sia presente nel film – chi lo sa? Ma questa è l’aspettativa.