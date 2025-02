Laverita.info - Stangata del Tar sui balneari: «Non è valida la proroga delle concessioni al 2027»

Bocciato in Liguria il ricorso contro una gara del Comune di Zoagli: «Fra Ue e Italia non c’è un accordo scritto». Contraddette sentenze precedenti. Spiagge in rivolta.