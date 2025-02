Ilgiorno.it - St, il rebus sul futuro dei lavoratori: "L’azienda smentisce i tagli ma chiede i prepensionamenti"

"Nessuno del 6% del personale", ma "l’invito a trattare come i sindacati francesi sui". Notizie in apparente contraddizione in arrivo dal primo tavolo fra St e metalmeccanici, ieri a Catania. Un incontro atteso, ma che non ha portato "la chiarezza che ci aspettavamo", dicono le sigle che tornano are "il tavolo al ministero sul piano industriale. Il grande assente". "Da un lato, i vertici aziendali smentiscono la riduzione programmata della forza lavoro nel mondo, dall’altro annunciano che Oltralpe è già in atto un confronto con le organizzazioni sindacali per uscite die chiedono la nostra disponibilità a fare lo stesso - dice Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil – il personale merita chiarezza, trasparenza e rispetto". In gioco c’è ildei siti italiani, quasi 13mila dipendenti, più di 5mila dei quali ad Agrate e un altro migliaio in Lombardia.