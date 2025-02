Ilveggente.it - Squalifica Sinner, nuova rivelazione: l’avvocato svela tutto

Leggi su Ilveggente.it

: unaattorno all’accordo che il tennista azzurro ha trovato con la Wada.Quella che si sta per concludere è stata sicuramente la settimana di. Sì, è stata questa la notizia più importante nel mondo dello sport, con l’accordo che il tennista azzurro, numero uno al mondo della classifica mondiale, ha raggiunto con la Wada per 3 mesi di sospensione.(Lapresse) – Ilveggente.itTornerà a giocare in Italia, a casa sua, agli Internazionali di Roma. Lo scorso anno, come tutti ricordiamo, non lo ha fatto per infortunio ma è stato presente al Foro Italico prendendosi l’affetto del suo pubblico. Che non vede l’ora di vederlo giocare da vicino, e sostenerlo, perché quello che ha passato nel corso degli ultimi dieci mesi non lo si augura a nessuno.