Lanotiziagiornale.it - Spunta il terzo sondaggio di Stroppa su Piantedosi: dal referente di Musk in Italia un nuovo assist a Salvini

Andrea, ilindi Elon, insiste con i suoi “sondaggi” social sul ministro dell’Interno Matteo. Ilin pochi giorni lo ha pubblicato su X alle 14 di ieri, come promesso dopo aver annunciato i risultati dell’ultimo quesito lanciato giovedì ai suoi follower.In quello si chiedeva quale sia stato il migliore fra gli ultimi quattro ministri a guidare il Viminale, ed è stato Matteoa raccogliere più voti, davanti a Marco Minniti, Luciana Lamorgese e.Raffica di sondaggi di) che suonano comeIl quesito proposto martedì era invece: “Da quando è ministromi sento per me e i miei cari più o meno sicuro?”. E il 67% dei 1.129 votanti ha scelto la seconda alternativa.Ora il” riepiloga alcuni punti del “programma centrodestra 2022”, ossia, “poliziotto di quartiere, adeguamento organico, militari nelle zone difficili, contrasto baby gang, microcriminalità e immigrazione illegale, riqualificazione luoghi di degrado”.