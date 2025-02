Sport in tv venerdì 21 febbraio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,212025. Riparte la Coppa del mondo di sci con la tappa di gigante a Sestriere, recupero dell’appuntamento di Mont Tremblant cancellato a dicembre. Non solo, perché la giornata sarà importante anche per il calcio, dato che si terranno i sorteggi delle coppe europee. In serata, il via anche alla nuova giornata di Serie A con l’anticipo tra Lecce e Udinese. Nel corso della giornata anche tanto tennis con i tornei di Dubai, Doha e Rio de Janeiro, oltre alla quinta tappa dell’UAE Tour di ciclismo e alla Coppa del mondo di nuoto di fondo a Soma Bay.in tv21digliFACE.IT.