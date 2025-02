Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 21 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

21, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sugliinvernali con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile a tenere banco. Sulle nevi di Sestriere, in Italia, inizierà un week end importante per la classifica generale. Federica Brignone, straordinaria protagonista ai Mondiali di Saalbach, riprende il cammino da leader della graduatoria, dovendo però fare i conti con malanni che l’hanno debilitata in avvicinamento al fine-settimana. A Crans Montana (Svizzera) prova cronometrata per gli uomini-jet.Tanto tennis poi con i tornei di Doha, Rio de Janeiro e Dubai ad attirare l’attenzione degli appassionati, mentre nel tardo pomeriggio ci sarà l’esordio della Nazionale italiana di calcio femminile nella seconda edizione della Nations League.