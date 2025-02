Sport.periodicodaily.com - Spezia-Catanzaro: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I liguri vanno a caccia del secondo posto, mentre i calabresi vogliono ipotecare i play-off.si giocherà domenica 23 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Picco.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI liguri si approcciano a questo match dopo il pareggio esterno con il Modena che li mantiene al terzo posto a quattro lunghezze di svantaggio dal Pisa capolista. La squadra di D’Angelo vuole sfruttare questo turno casalingo per avvicinarsi ai toscani.I calabresi sono reduci dal successo casalingo di misura contro il Cittadella che li tiene dentro la lotta playoff con il quinto posto a quota 39 punti. La squadra di Caserta vuole blindare il proprio piazzamento quanto prima.