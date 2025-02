Ilpescara.it - Spazio genitori: ciclo di incontri al consultorio di Popoli

Leggi su Ilpescara.it

Tregratuiti per la seconda edizione di. Ilrivolto ai, per affrontare le principali tematiche riguardanti l’adolescenza, è organizzato dall’Uosd assistenza consultoriale sede di, diretta dalla dottoressa Maria Carmela Minna, nelin via.