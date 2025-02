Quotidiano.net - Spazio al... ’Testo’. Case editrici, ospiti ed eventi a Firenze

Tre giorni dedicati all’editoria con un prologo che vede come ospite un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni: Alessandro Barbero. Dal 28 febbraio al 2 marzo prossimi infatti, la Stazione Leopolda eospitano la quarta edizione di ’TESTO Come si diventa un libro’, evento dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine, in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo. Con 176, di cui 44 alla loro prima edizione di, oltre 210e più di 200 appuntamenti in Leopolda, e presso importanti istituzioni culturali fiorentine,sarà ancora una volta l’occasione per osservare da vicino il grande e affascinante laboratorio dell’editoria e conoscere, dal di dentro, i suoi meccanismi. ’STARE’ è la dichiarazione di intenti di questa edizione, il suo manifesto – stare ad ascoltare, stare a leggere, stare a pensare –, un invito a fermarsi per contribuire con maggior consapevolezza al dibattito intorno a noi.