Spazio agli... avatar ’La Battaglia di Pavia’. Tra storia e tecnologia

di Anna MangiarottiEsattamente cinquecento anni fa, l’evento epocale che segnò una svolta per la geopolitica europea, e le sorti dell’Italia rinascimentale. Rievocato nella mostra ’La Batta di Pavia, 24 febbraio 1525: i tempi, i luoghi, gli uomini’, fino al 29 dicembre, nel Castello Visconteo della città che ne fu teatro. Dei contenuti storici sono garanti i sapienti dell’Università locale.e storytelling rendono emozionante l’esperienza di visita: favoriscono non solo la comprensione delle informazioni riguardo all’avvenimento, ma anche l’immedesimazione del visitatore con la narrazione, utilizzando l’ingaggio emozionale per trasmettere i contenuti. Sorprende l’innovazione digitale.parlanti dei rivali protagonisti, in lotta per il Ducato di Milano: Carlo V che sul capo ha la corona del sacro romano impero germanico, e il raffinato sovrano di Francia Francesco I, personalmente a capo del suo esercito, sconfitto dalla superiorità tecnologica delle armi del primo, cannoni e archibugi, e fatto prigioniero.