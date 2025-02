Sport.quotidiano.net - Spal, tornano bandiere e striscioni in curva: "Coreografia speciale col Campobasso"

Dopo quasi cinque mesi, domani contro iltornerannoinOvest, dove sarà realizzata anche una. La protesta nei confronti di società e squadra è destinata a proseguire, ma per celebrare il 51° anniversario della nascita del movimento ultras nella nostra città e mettere l’accento sull’identità e l’anima che contraddistingue la tifoserialina il gruppoOvest Ferrara ha deciso di riportare i colori biancazzurri allo stadio Mazza. "Durante la stagione 1973-74 l’entusiasmo della tifoserialina era alle stelle – recita il comunicato degli ultras –. Il ritorno in serie B aveva incrementato le presenze allo stadio e favorito la nascita dei primi gruppi di giovani tifosi, inoltre per merito del presidente Mazza, di mister Caciagli e di un gruppo di calciatori che prima di essere professionisti erano uomini, l’inizio di campionato altalenante venne interrotto con la conquista di una serie di successi che avevano portato lanelle prime posizioni.