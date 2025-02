Anteprima24.it - Spaccio droga, porto abusivo d’armi, ricettazione: due arresti

Tempo di lettura: 2 minutiPoliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), il 18 febbraio u.s., hanno tratto in arresto due uomini, un 23enne di Lioni (AV) e un 24enne di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di un coltello a serramanico e di alcune tessere sanitarie utilizzate per fini illeciti.In particolare, nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allodi sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di P.S., durante la serata del 18 febbraio u.s., procedevano al controllo, nel Comune di Lioni, di un’autovettura in sosta con a bordo quattro persone, sorprendendo uno degli occupanti mentre cedeva una bustina contenente nr. 6 dosi di sostanza, risultata poi essere marijuana, ad un altro passeggero.