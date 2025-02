Lanazione.it - Spaccate e furti, flash mob davanti al Bar Melody: “Vogliamo sicurezza”

Firenze, 21 febbraio 2025 – Basta criminalità, basta, basta aggressioni: l’ennesima spaccata che ha subito nella sera del 20 febbraio il Bar– la dodicesima in tre anni – è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso; queste le motivazioni per cui il Coordinamento dei comitati per la– di cui fa parte anche il Comitato Quartiere quattro – domani sabato 22 febbraio alle 9 faràal bersagliato caffè di San Quirico in via Baccio da Montelupo 101 unmob aperto a chiunque voglia partecipare. "C’è un accanimento sia contro questa, sia contro tante altre attività commerciali, che subiscono continuie danni – spiega il coordinatore Simone Gianfaldoni, che è anche presidente del Comitato cittadini attivi San Jacopino – Così non si può andare avanti. Va trovata una soluzione per dareai cittadini e ai commercianti, ormai non c’è una zona sicura in tutta la città".