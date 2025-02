Sostituzione del DSGA assente | cosa deve fare il DS? I criteri del CCNL e l’orientamento ARAN

Leggi su Orizzontescuola.it

L’, conpubblicato lo scorso 17 Febbraio, ha chiarito le procedure che il Dirigente scolastico, in funzione della disciplina delIstruzione e Ricerca 2019-2021,seguire nel caso in cui si renda necessaria ladel. Quali sono le regole da seguire per la procedura di? Come si configura questo incarico? .L'articolodelil DS? Idel