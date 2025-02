Modenatoday.it - Sostenibilità, prorogato per tutto il 2025 il progetto Bike to Work

Leggi su Modenatoday.it

Ilto, che eroga incentivi ai cittadini lavoratori partecipanti che effettuano gli spostamenti casa-lavoro in modo sostenibile, quindi a piedi, in bicicletta o monopattino (elettrici o non) e con mezzi di trasporto pubblico, saràanche per ile, a seguire.