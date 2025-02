Ilgiorno.it - Sostenibilità, presidenza all’ateneo bresciano

Leggi su Ilgiorno.it

Ladella Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus) va all’Università degli studi di Brescia. Il comitato di coordinamento ha designato alla guida per il periodo 2025-2027 Carmine Trecroci, ordinario di economia del dipartimento di Economia e Management e coordinatore della commissione di ateneo per lo sviluppo sostenibile