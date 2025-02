Pisatoday.it - Sostenibilità: due nuovi fontanelli per residenti e turisti nella zona monumentale

Approvato dalla Giunta lo schema di convenzione tra Comune di Pisa, Acque, Opera della Primaziale Pisana e Autorità Idrica Toscana, per l’installazione e gestione di dued’acqua nelle immediate vicinanze di piazza del Duomo. L'iniziativa, per un importo complessivo di circa 87mila euro.