Linkiesta.it - Sostenere l’Ucraina significa difendere i valori fondamentali dell’Unione europea

Leggi su Linkiesta.it

Tre anni fa, il 24 febbraio del 2022, la Russia ha invaso su larga scala un paese libero, indipendente ed europeo:. E in questi tre anni l’Unioneha sostenuto Kyjiv nella sua eroica resistenza. Un impegno concreto che dovrebbero ricordare tutti coloro che in queste settimane hanno accusato l’Europa di non avere centralità nei negoziati di pace in Ucraina, dimenticando forse che in queste fasi iniziali l’accordo Trump-Putin sembra più una resa che un negoziato di pace. La storia della Russia dimostra che non si fermerà in Ucraina, ma proverà a estendere la sua influenza in altri paesi dell’ex Unione sovietica, dal Mar Baltico al Mar Nero. Per questo motivo a tre anni dall’invasione, Il Parlamento europeo in Italia in collaborazione con Linkiesta e le ambasciate ucraine ed estoni in Italia ha organizzato un evento a Roma nello spazio “Esperienza Europa-David Sassoli” di Piazza Venezia per mandare un messaggio di solidarietà a Kyjiv.