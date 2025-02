Quotidiano.net - Sospetto cavo sottomarino tranciato nel Mar Baltico: indagine in corso

La Guardia costiera svedese sta verificando ilche un nuovosia statonel Mar del, al largo dell'isola di Gotland. "Ilche potrebbe essere statosarebbe in territorio economico svedese a largo di Gotland ed è unche collega la Finlandia alla Germania" ha dichiarato un portavoce della Guardia costiera svedese ad Svt, la Tv di servizio pubblico svedese. I magistrati svedesi hanno aperto un'preliminare: "Abbiamo mandato una motovedetta sul posto per supportare l'" ha concluso la guardia costiera svedese. Il Primo Ministro svedese, Ulf Kristeon, è stato messo al corrente dei sospetti della Guardia Costiera: "Prendiamo molto sul serio tutte le segnalazioni di possibili danni alle infrastrutture nel Mar. Come ho già detto in precedenza, devono essere considerate nel contesto della grave situazione di sicurezza" in cui ci troviamo, ha scritto Kristeon su X.