Sorteggio ottavi di Europa League | date orari e dove vederlo in tv|Europa League

2025-02-21 00:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:COME FUNZIONA ILDEGLII club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8).I club di ogni coppia di teste di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni deglicontro la relativa vincitrice degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata determinata daldegli spareggi.Per ilvengono preparate quattro urne. Le palline contenenti i nomi di ogni coppia di teste di serie vengono posizionate nelle corrispondenti urne, contrassegnate in base alla classifica della fase campionato.