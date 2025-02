Romatoday.it - Sorteggio Europa League: le avversarie di Roma e Lazio agli ottavi

Leggi su Romatoday.it

A Nyon lahanno conosciuto il loro futuro europeo nei sorteggi di. Un cammino in cui le due squadre si potranno affrontare solo in finale. Il cammino dellaLaè arrivatadi finale dipassando per i playoff. Dopo un brutto.